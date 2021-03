Il Dortmund vuole 180 milioni per Haaland. Ma la pandemia può cambiare i piani dei gialloneri

Il Borussia Dortmund ha fissato a 180 milioni di euro il prezzo di Erling Braut Haaland. Lo si apprende da ESPN, che spiega come la sostanziale inaccessibilità ad un prezzo simile per qualsiasi società europea starebbe rinforzando la volontà del club tedesco di trattenere il suo gioiello fino al 2022. La situazione resta però in divenire, perché - come spiega Marca - la crisi economica che ha colpito il Dortmund, unita al rischio di non strappare il pass qualificazione per la prossima Champions League al termine di questa stagione, potrebbe indurre i gialloneri a rivedere i loro piani.