Ufficiale Il Friburgo riporta Beste in Gerrmania: l'esterno lascia il Benfica dopo appena 6 mesi

Trasferitosi la scorsa estate dall'Heidenheim al Benfica per dieci milioni di euro, l'esterno sinistro tedesco classe '99 Jan-Niklas Beste lascia il campionato portoghese per fare ritorno in patria. Il calciatore di piede mancino - che fino allo scorso giugno era anche obiettivo della Fiorentina - è un nuovo rinforzo del Friburgo, che ha battuto la concorrenza di Lipsia e Borussia Mönchengladbach e investito 8 milioni per il suo cartellino.

A Lisbona il suo rendimento non è stato soddisfacente come nella scorsa stagione: solo cinque partite da titolare in campionato e nessuna in Champions League, con due reti e due assist a referto.