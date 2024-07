Ufficiale Il Granada pesca dalla sorpresa Georgia ad Euro 2024: ecco Tsitaishvili dalla Dinamo Kyev

vedi letture

Giorgi Tsitaishvili è un nuovo giocatore del Granada: il club iberico ha deciso di puntare su uno dei tanti georgiani che si sono messi in mostra nell'ultimo Europeo in Germania, dove la squadra di Sagnol è stata una delle rivelazioni più inaspettate di tutto il torneo.

Gli spagnoli lo hanno presentato così su Instagram: "Il Granada Football Club e la Dinamo di Kiev hanno raggiunto un accordo per la cessione del giocatore Giorgi Tsitaishvili. Giorgi Tsitaishvili (Israele 2000) si è formato nella cava della Dinamo di Kiev, con la quale ha debuttato professionalmente nel 2018. Successivamente ha giocato in prestito al Vorskla Poltava, Chernomorets Odessa, Wisla Cracovia, Lech Poznan e Dinamo Batumi. Inoltre, è un giocatore internazionale con la Nazionale della Georgia. Nelle categorie inferiori ha rappresentato l'Ucraina, riuscendo a vincere il Mondiale Under 20 nel 2019. Tra il suo palmarés nei club ci sono due Supercoppe ucraine, una Coppa Ucraina e un campionato georgiano. Il Club dà il benvenuto a Giorgi Tsitaishvili come nuovo giocatore biancorosso e gli augura la più grande fortuna per la sua tappa a Granada".