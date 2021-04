Il Clasico al "Di Stefano". E Koeman bacchetta Klopp: "Ha screditato il Real Madrid"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid. Il tecnico olandese, in merito alla partita che si giocherà a Valdebebas, riprende Jurgen Klopp il quale dopo la partita contro i blancos ha dichiarato di non aver giocato in un vero stadio: "Vuole screditare un grande club come il Real Madrid, che ha approfittato del momento in cui non sono ammessi i tifosi per consentire i lavori nel suo stadio. Sono abituati a giocare in questo campo, i rivali devono giocarci e per me non è una questione importante".