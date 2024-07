Ufficiale Il SuperDepor è tornato e vuole subito la promozione in Liga: ingaggiato il terzino Escudero

Una nuova sfida per Sergio Escudero Palomo. L'ex terzino di Schalke 04, Siviglia, Getafe, Real Valladolid e Granada è un nuovo giocatore del Deportivo La Coruna, club neopromosso in seconda divisione e molto ambizioso. I galiziani, dopo anni difficili, vogliono tornare a recitare un ruolo da protagonisti nel calcio spagnolo e in LaLiga.

Escudero, 34 anni, si è svincolato dal Real Valladolid al termine della stagione, dopo aver conquistato la promozione nella massima serie. In carriera ha disputato oltre 400 partite da professionista, di cui 50 in campo europeo, vincendo per due volte l'Europa League con gli andalusi.