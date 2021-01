Il Leicester batte il Chelsea e vola in vetta alla Premier. Altro k.o. per Lampard, che ora rischia

Bastano 45' al Leicester per sbarazzarsi del Chelsea di Frank Lampard e portarsi momentaneamente in vetta alla classifica di Premier League. Le Foxes passano in vantaggio dopo 6' con Ndidi e raddoppiano nel finale di frazione grazie a Maddison, poi controllano la reazione dei londinesi, che si vedono annullare il gol di Werner nel finale. Non si interrompe, quindi, la striscia negativa dell'attaccante tedesco, che non segna da 11 partite di campionato. E ora Lampard rischia grosso: i Blues sono ottavi ma possono essere sorpassati dal Southampton (una partita in meno) e dall'Aston Villa, che ha addirittura quattro gare in meno.

Il programma completo della diciottesima giornata

West Ham-West Bromwich 2-1: 46' p.t. Bowen, 51' Pereira (WBA), 66' Antonio

Leicester-Chelsea 2-0: 6' Ndidi, 41' Maddison

Domani

Fulham-Manchester United

Giovedì

Liverpool-Burnley

Già giocate

Sheffield United-Newcastle 1-0

Wolverhampton-Everton 1-2

Manchester City-Brighton 1-0

Arsenal-Crystal Palace 0-0

Rinviate

Leeds-Southampton

Aston Villa-Tottenham