Il Leicester vince l'FA Cup, Schmeichel: "Nemmeno nei miei sogni potevo immaginarlo"

vedi letture

"Questa vittoria significa tutto, pensare a quali persone hanno alzato questo trofeo e sapere che oggi io sono stato in grado di vincere questa competizione non era nemmeno nei miei sogni più rosei". Parole e musica di Kasper Schmeichel, portiere del Leicester che ai microfoni di BBC Radio 5 ha commentato la prima vittoria della sua carriera in FA Cup: "Tielemans ha segnato un gol incredibile, ad essere onesto non so perché sono sorpreso, Youri è così, queste sono le sue qualità. Gli ultimi minuti sono stati terribili, imploravo per il fischio finale. E ora è tutto inutile".