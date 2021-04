Il Lens convoca Varane... Ma è Jonathan: il fratello del centrale del Real arriva in prima squadra

Il Lens convoca... Varane. Non Raphael, centrale di difesa e perno del Real Madrid. Ma Jonathan, centrocampista di 19 anni. Si tratta del fratello del difensore del Real, che per la prima volta è stato chiamato in prima squadra dal club nel quale anche Raphael era cresciuto prima di trasferirsi in Spagna. La saga dei Varane continua.