Ufficiale Il Lille guarda al futuro e in Belgio: prelevato il 19enne Ngal'ayel Mukau per soli 5 milioni

Un nuovo talento è arrivato a Les Dogues. Il centrocampista belga-congolese di 19 anni Ngal'ayel Mukau ha lasciato il KV Mechelen, militante nella Jupiler Pro League, ed è diventato un nuovo giocatore del Lille. Il comunicato del club francese per ufficializzare l'ingaggio del giovane talento box to box: "Ha firmato un contratto quadriennale con il LOSC. L'ex giocatore del KV Mechelen (Jupiler Pro League) si è legato al club fino al 2028". Il completamento di un affare chiuso per 5 milioni di euro con la società belga.

Le prime parole del nuovo arrivato. "Sono molto orgoglioso di venire qui al LOSC, un grande club e una grande squadra. La qualità delle strutture del Domaine de Luchin è eccezionale, in un ambiente di lavoro molto professionale dove potrò continuare la mia progressione. So che Eden Hazard si è allenato al LOSC. È un giocatore che mi piace molto. È un motivo di orgoglio per tutti i belgi", ha dichiarato Mukau.

Il benvenuto del Lille. "Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Ngal'ayel Mukau. È un giocatore con un profilo diverso da quelli che abbiamo in rosa. Quindi sarà una soluzione complementare per il nostro allenatore e il nostro staff tecnico". Viste le sue recenti prestazioni, Gala è stato molto richiesto, ma ha scelto il progetto del LOSC per continuare a fare carriera. Vorrei ringraziare lui e i suoi consiglieri per la loro fiducia. Benvenuto al Nord, Gala!", ha annunciato il presidente Olivier Létang.