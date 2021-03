Il loro bacio emozionò il mondo. Casillas e Sara Carbonero confermano i gossip: "Ci separiamo"

L’immagine del loro bacio in diretta, dopo la vittoria dei Mondiali nel 2010, aveva emozionato il mondo. Ora, Iker Casillas e Sara Carbonero si separano. A confermare i gossip circolati negli ultimi giorni, l’ex portiere del Real Madrid via Instagram: “Tanto io quanto Sara siamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto dividere un amore che ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi il nostro amore prende cammini distinti, però saremo insieme nella meravigliosa sfida di essere genitori. È una decisione molto pensata e che abbiamo preso di mutuo accordo. Il rispetto, l’affetto e l’amicizia rimarranno sempre. La nostra priorità è fare il meglio per l’educazione dei nostri figli e proteggerli perché crescano in un ambiente stabile e salutare. Con queste parole chiediamo che per favore sia rispettata la nostra intimità in questo momento. Queste saranno le uniche parole pubbliche che rilasceremo al momento”.