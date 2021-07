Il Manchester City pronto a follie sul mercato: ora l'obiettivo è Lewandowski

Il Manchester City è pronto a far follie in questa sessione di calciomercato. Come informa dall'Inghilterra il Daily Mail, il club di Pep Guardiola avrebbe allacciato i contatti con Pini Zahavi, il procuratore di Robert Lewandowski, per capire i margini per portare in Inghilterra l'attaccante polacco. Lewandowski, che non ha mai chiuso la porta ad un possibile addio al Bayern Monaco, sarebbe l'obiettivo principale dell'attacco del City, anche più di Harry Kane, ma non è ancora chiaro se il Bayern aprirebbe ad una cessione.