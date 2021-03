Il Manchester United offre 80 milioni per Marcos Llorente. Cifra spaventosa, l'Atletico vacilla

Il Manchester United piomba su Marcos Llorente. Il club inglese, riporta As, avrebbe già contattato l'Atlético Madrid per presentare un'offerta per il duttile centrocampista spagnolo. La proposta fa davvero rabbrividire: sul piatto sono stati messi ben 80 milioni di euro, una cifra che può far vacillare i colchoneros, che non avevano mai pensato alla cessione di un giocatore fondamentale per Simeone. La difficile situazione finanziaria e i mancati introiti della Champions (l'Atletico è stato eliminato dal Chelsea agli ottavi) potrebbero determinare la buona riuscita dell'operazione.