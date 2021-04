Il Monaco lotta per la Ligue 1, ma perde Golovin: il russo è positivo al coronavirus

Nuova tegola per il Monaco, a pochi giorni dalla difficilissima partita contro il Lione. La squadra di Kovac, in piena lotta per il titolo insieme a Lille e Paris Saint-Germain, perderà Aleksandr Golovin per almeno due settimane: il centrocampista russo, infatti, è positivo al coronavirus e si aggiungerà agli indisponibili Jovetic, Diop, Diatta e Gelson Martins.