Ufficiale Il Nottingham Forest blinda il partner difensivo di Milenkovic: rinnovo per Murillo

Il Nottingham Forest blinda uno dei principali protagonisti di questo super avvio di stagione: Murillo Santiago Costa dos Santos, meglio noto come Murillo, ha rinnovato il contratto fino al 2029. Il difensore classe 2002 brasiliano in questa stagione ha collezionato finora 21 presenze con un gol e 1.868 minuti giocati

Il comunicato ufficiale del Nottingham Forest

"Il Nottingham Forest è lieto di aver concordato un nuovo contratto a lungo termine con Murillo. Il giovane difensore, arrivato nell'agosto del 2023 e che ha collezionato oltre 50 presenze nel club, ha firmato un prolungamento che lo terrà a Trentside fino all'estate del 2029. Murillo è arrivato al Forest dal Corinthians come giovane promessa relativamente sconosciuta e ha esordito contro il Brentford nell'ottobre 2023, cinque settimane dopo il suo arrivo. Da allora, è stato un giocatore chiave nel cuore della difesa del Forest ed è stato nominato giocatore della stagione del club nel suo primo anno in Premier League. Difensore combattivo, abile e a suo agio sul pallone, il brasiliano è diventato rapidamente il beniamino dei tifosi. Il suo stato di forma è proseguito anche nella campagna attuale e, a parte il Goodison Park, Murillo ha giocato ogni minuto in Premier League. Le sue prestazioni sono state riconosciute dalla nazionale e si è guadagnato la sua prima convocazione internazionale nel novembre dello scorso anno.

L'estro di Murillo lo ha portato a sfiorare gol di livello mondiale e, poco dopo essere stato nominato nella rosa del Brasile, ha aperto le marcature per il Forest con un potente colpo di testa contro il Newcastle. Dall'altra parte del campo, la collaborazione con Milenkovic è stata un fattore chiave per la buona forma della squadra in questa stagione. I 18 salvataggi effettuati contro il Liverpool al City Ground sono stati il maggior numero di giocatori in Premier League in questa stagione. Come unità difensiva, il Forest ha registrato nove clean sheet finora, il più alto di tutta la Premier League".