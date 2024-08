Ufficiale Il Nottingham Forest sfoltisce la rosa: Mbe Soh si trasferisce al Beerschot

Nuova avventura per Loïc Junior Mbe Soh. Il difensore centrale franco-camerunese, 23 anni, lascia il Nottingham Forest dopo quattro stagioni e si trasferisce in Belgio: ha firmato un contratto con il Beerschot, club belga di prima divisione.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Mbe Soh era approdato in Inghilterra nel 2020 ma non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. Ha giocato in prestito con Guingamp e Almere, per un totale di 36 presenze e 2 reti.