Il padre di Alaba: "Al Bayern populisti, i responsabili sanno cos'è successo davvero"

vedi letture

Ospite del podcast Bayern Insider, il padre di David Alaba ha raccontato gli ultimi mesi dell'austriaco, passato a parametro zero dal Bayern Monaco al Real Madrid dopo il fallimento della trattativa per il rinnovo: "Dispiace andarsene, David cercava una nuova sfida però va ammesso che alcune cose non sono andate bene. Zahavi (l'agente che ha trattato con il Bayern, ndr) non meritava di essere chiamato 'piraña avido'. Era filtrato che chiedessimo 20 milioni per il rinnovo, poi 19.5. Non voglio criticare nessuno in particolare, ma andare dalla stampa in maniera populista e chiamare Pini (Zahavi) piranha avido non va bene. Non voglio entrare nei dettagli, ma i responsabili sanno cosa è successo davvero. Posso solo dire che, con il passare del tempo, le posizioni si sono indurite molto e che non abbiamo avuto nessun tipo di discussione sui soldi. Quindi non capisco perché, alla fine, non si smettesse di parlare di soldi. Le trattative sono iniziate prima del Covid. Mi dispiaceva che, in piena pandemia, fosse usato come scusa nel nostro caso quando altri stavano rinnovando in quello stesso periodo (Muller e Neuer)".