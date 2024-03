Ufficiale Il Panathinaikos di Terim piazza il primo colpo per la prossima stagione: arriva dal Getafe

Primo colpo per il Panathinaikos 2024/25. La squadra greca, allenata da Fatih Terim, ha annunciato di aver ingaggiato Nemanja Maksimovic: il centrocampista serbo, 29 anni, lascerà quindi il Getafe alla scadenza del suo contratto, il prossimo 30 giugno.

Maksimovic, ex giocatore della Primavera del Verona, era arrivato in Spagna nell'estate del 2017 per vestire la maglia del Valencia e dopo una sola stagione si era trasferito al Getafe. Per lui 31 presenze stagionali con 4 gol all'attivo e 48 presenze con la nazionale serba.