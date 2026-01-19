Copenaghen, Neestrup: "Un vantaggio essere riposati. Hojlund? Conte lo utilizza perfettamente"

Il tecnico del Copenaghen, Jacob Neestrup, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, presentando così la sfida di domani contro il Napoli in Champions: "Per noi è un vantaggio non giocare da oltre un mese, non stavamo facendo benissimo e il nostro ritmo non era granché. Quindi sono contento che arriviamo qui riposati".

Hojlund sarà per voi il pericolo numero uno.

"Non sono sorpreso dalla sua crescita e da quella dei suoi fratelli. Il Napoli lo utilizza esattamente come va utilizzato per le sue qualità, su questo sono stati bravissimi e va detto. Si vedeva comunque già dallo Sturm Graz che era forte".

Sfiderà Conte. Le piace il calcio che praticano le sue squadre?

"Sappiamo cosa fare contro le grandi, abbiamo già fatto imprese, soprattutto in questo stadio. Due anni fa siamo arrivati agli ottavi, io conosco Conte ovviamente, lo rispetto molto, ma credo che domani faremo una grande partita e potremo dire la nostra".