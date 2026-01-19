Copenhagen, Neestrup su Hojlund: "Credo che il Napoli sia un contesto ideale per lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Jacob Neestrup, allenatore del Copenhagen, ha parlato anche del connazionale Hojlund, che è diventato un punto fermo del Napoli, avversario di domani: "È un attaccante che usa molto bene il fisico, attacca la profondità e porta spesso il pallone dentro l’area. Sappiamo che è un grande lavoratore e che mette in difficoltà le difese avversarie: lo si vede chiaramente quando lo analizziamo. Credo che il Napoli sia un contesto ideale per lui: il club e il suo allenatore stanno facendo un grande lavoro e siamo contenti di questo".

Il Napoli ha tanti infortuni e voi venite da una pausa: è un vantaggio per voi o per loro?

"È difficile dirlo, perché quando giochi con continuità resti in condizione. Il Napoli ha offerto buone prestazioni ed è una squadra che gioca con grande intensità. Per noi, invece, le due settimane di pausa sono state utili dopo un periodo complicato. Arriviamo da due amichevoli e siamo soddisfatti, ma non sono paragonabili a una gara di Champions League".

Il Napoli ha perso tutte le trasferte di Champions.

"Lo stadio pieno ci dà sempre una grande spinta, sappiamo cosa possiamo fare qui a Copenaghen. Ma non conta quello che è successo prima: dobbiamo fare risultato contro una grande squadra, ricca di grandi giocatori".



Serie A?

"Le prime sei sono sempre squadre di altissimo livello, con calciatori importanti".