Il paradosso di Benzema: miglior francese all'estero, ignorato da Deschamps

vedi letture

La Francia calcistica ha tanti figli sparsi in giro per l'Europa, a fare le fortune dei migliori club. Uno di questi è senza dubbio Karim Benzema, che a 33 anni sta vivendo una delle stagioni migliori della sua straordinaria carriera. L'attaccante del Real Madrid ha ricevuto oggi il premio di "miglior giocatore all'estero" dal sindacato dei calciatori professionisti, ma domani potrebbe invece subire una vera e propria "doccia gelata", quando Didier Deschamps diramerà le convocazioni per Euro2020. Molto probabilmente, l'ex Lione non farà parte della lista dei 26.