Il pesce d'aprile costa caro: allenatore di terza serie rumena si dimette dopo l'esonero per scherzo

Ha dell'incredibile quanto successo in Romania qualche giorno fa. Una squadra di terza serie, l'Industria Galda de Jos, aveva organizzato il classico Pesce d'aprile nei confronti del suo tecnico, Stefan Fogorosi: con l'aiuto di un sito locale, aveva pubblicato la notizia dell'esonero del mister. Uno scherzo che ha avuto conseguenze inattese, perché lo stesso Fogorosi si è sentito offeso e ha rassegnato le dimissioni subito dopo aver letto l'articolo. A nulla sono servite le scuse e le spiegazioni del club.

...his job with immediate effect after reading the article. He didn't go to training today and will not be on the team's bench tomorrow vs Cugir.

Romanian football is AMAZING.

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 1, 2021