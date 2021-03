Il Porto elimina la Juventus, Corona esulta: "Il cuore batte ancora forte, siamo stati squadra"

vedi letture

Jesús Corona ha commentato con grande gioia il passaggio del turno del Porto ai quarti di finale. La formazione lusitana ha eliminato ieri la Juventus di Andrea Pirlo dalla Champions League nonostante la sconfitta per 3-2 ai supplementari: "Il cuore batte ancora forte. Sono felicissimo per il risultato, per il sacrificio e per quello che abbiamo fatto. C'è grande soddisfazione. Abbiamo creduto in noi, sofferto quando era il momento di soffrire e ci siamo sostenuti a vicenda. Ci credevamo e lo abbiamo fatto fino all'ultimo momento, non abbiamo mai smesso di lavorare come una squadra. Ero in dubbio, ma ho fatto del mio meglio, come ogni altro compagno di squadra. Sono molto contento, siamo quarti di finale e abbiamo eliminato una grande squadra come la Juventus. Ora bisogna crederci. Questo è ciò che caratterizza da sempre il Porto: dobbiamo continuare a migliorare, a lavorare per fare cose buone".