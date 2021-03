Il presidente della Liga Tebas: "Mbappé e Haaland in Spagna? Forse per giocare a golf..."

Javier Tebas, presidente della Liga in Spagna, ha parlato dell'appeal del campionato spagnolo citando Cristiano Ronaldo e il suo addio al Real Madrid: "Dopo la partenza di CR7 in che modo potrebbe influenzare la Liga la partenza di Messi? Neymar è andato e non ho visto il campionato francese inserito nella super elite. Ronaldo è andato in Serie A, che sta per annunciare un report sugli ultimi mesi dove annuncerà una perdita di 150 milioni su 350". Poi parlando di mercato: "Haaland e Mbappé in Spagna? Per giocare a golf, sì. Non so come potrebbero, facendo magie? Una squadra come il Barça deve vendere molti giocatori prima di acquistare una stella. E insieme al Real sono gli unici che possono permettersi queste cifre. Escludo acquisti top in estate, potrebbero esserci solo in caso di addii eccezionali. Non si può dire che Mbappé e Haaland arriveranno, che Messi resterà. La crisi è globale".