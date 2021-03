Il presidente dello Hyeres: "CR7 in quarta serie francese finirebbe in ospedale dopo mezzora"

vedi letture

È a capo di una cordata che mira all'acquisizione delll'Olympique Marsiglia, ma adesso pensa al suo Hyeres, squadra settima nel campionato di National 2 (la quarte serie francese). Mourad Boudjellal ha parlato a RMC Sport dei progetti e delle ambizioni del suo club - che di recente ha ingaggiato Anelka come direttore sportivo -, scomodando anche Cristiano Ronaldo per un motivo molto singolare: "Ci vuole molta umiltà per entrare nel mondo amatoriale quando ti chiami Nicolas Anelka. Ha accettato con piacere questo incarico, vuole portare la sua visione, trasmettere conoscenze. È una sfida qui per lui. La National 2 è un campionato atipico, servono giocatori adatti, che conoscano il torneo. Ho la ferma convinzione che se Cristiano Ronaldo dovesse giocare in quarta serie, dopo mezzora sarebbe in ospedale".