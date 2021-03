Il presidente Duda omaggia Lewandowski: l'attaccante entra nell'Ordine della Polonia Restituta

vedi letture

Robert Lewandowski ha ricevuto oggi un prestigioso riconoscimento nel suo Paese. All'attaccante del Bayern Monaco è stato infatti conferita la "Croce del comandante dell'Ordine della Polonia Restituta" direttamente dal presidente Andrzej Duda. Questa onorificenza viene assegnata per il raggiungimento di importanti risultati nell'ambito di educazione, scienza, sport, cultura, arte, economia, difesa della Nazione, impegno sociale, servizio civile o per l'impegno nelle relazioni internazionali. Fu creata il 4 febbraio 1921 e può essere conferita sia a civili che a militari, comprese personalità straniere. In passato l'aveva ricevuta l'ex presidente degli Stati Uniti, Dwight D. Eisenhower. "Non importa quanti trofei abbia già vinto al momento, la mia ambizione è sempre enorme e non voglio adagiarmi sugli allori" , ha detto il bomber dopo la cerimonia.