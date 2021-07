Il PSG annuncia il numero di Ramos... Che non è ancora ufficiale: immediata la correzione

Tramite il proprio sito ufficiale il PSG ha pubblicato un comunicato in cui annunciava che Sergio Ramos avrebbe indossato la maglia numero 4... Nonostante l'arrivo del difensore spagnolo non sia ancora ufficiale. Un errore, probabilmente, visto che pochi minuti dopo l'articolo è scomparso dal sito. Si attende dunque il comunicato tradizionale, in cui si annuncerà l'ormai ex difensore del Real Madrid. Che - a questo punto pare scontato - indosserà la casacca numero 4.