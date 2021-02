Il PSG cala il poker e passeggia contro il Dijon. -1 dal Lille e campionato apertissimo

Il PSG supera 4-0 il fanalino di coda Dijon e mette pressione al Lille capolista che domani dovrà affrontare lo Strasburgo in casa. Un solo punto di distacco tra le due formazione in testa alla Ligue 1 e campionato più aperto che mai. Nel primo tempo è l'azzurro Kean a sbloccare il match dopo solo 6 minuti di gioco. Poi ci pensa Mbappé a raddoppiare su rigore al 32'. Nella ripresa, al 51' è ancora Mbappé a sfruttare un assist di Rafinha per il 3-0 che chiude in anticipo i giochi. Al poker ci pensa poi Danilo all'82' che mette il punto definitivo con il 4-0 finale.