Ufficiale Il PSG promuove Cabaye: sarà il nuovo d.s. del centro di formazione del club

Il Paris Saint-Germain ha annunciato un nuovo incarico per Yohan Cabaye L'ex centrocampista è stato promosso al ruolo di Direttore Sportivo del Centro di formazione del club. "Questa decisione si inserisce nella continuità di una carriera esemplare all'interno del Paris Saint-Germain, caratterizzata da competenze e conoscenze approfondite di alto livello, e nella volontà dichiarata del Club di porre la formazione tra le sue priorità".

Ex giocatore del Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye è tornato a Parigi nel 2021 come coordinatore sportivo, prima di diventare vicedirettore sportivo del Centro di formazione nel 2023: "Con le sue 48 presenze con la nazionale francese (2010-2016) e un ricco palmares, che annovera diversi titoli vinti con i colori rossoblù, incarna perfettamente i valori di eccellenza e ambizione del Club", si legge nel comunicato ufficiale.

Queste le parole di Cabaye: “Sono onorato di questa nomina e ringrazio il Club per la sua fiducia. Con la dirigenza sono determinato a far sì che il Paris Saint-Germain resti un punto di riferimento mondiale in termini di formazione. Puntiamo non solo alla performance, ma anche alla trasmissione dei valori fondamentali e allo sviluppo dei giovani talenti. Dal momento in cui arrivano, i giovani capiscono che il nostro Club è unico, con una ricca storia e una ricerca dell'eccellenza. Al Centro di Formazione cerchiamo di insegnargli il rispetto e come migliorarsi, perché è in questo modo che si costruisce il futuro del Club”.