Il Real paga il prezzo della vittoria col City: un mese e mezzo di assenza per Courtois

Brutte notizie per il Real Madrid e per Thibaut Courtois: il portiere belga sarà fuori dai campi per circa sei settimane a causa di una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Il periodo di stop lo costringerà a saltare il derby contro l’Atletico, quattro partite di Liga ad aprile, il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern e, se il Madrid dovesse qualificarsi, anche l’eventuale andata delle semifinali.

Secondo le stime, Courtois potrebbe tornare in campo il 2 o 3 maggio contro l’Espanyol, ma il club spera di anticipare i tempi anche se ogni giorno sarà fondamentale monitorare l’evoluzione. La lesione è particolarmente sorprendente perché Courtois ha giocato tutta la prima frazione contro il Manchester City con il muscolo lesionato: il problema si è manifestato al primo intervento in partita, durante un rinvio, ma il belga ha sfoderato una prestazione impressionante, salvando il risultato con quattro interventi decisivi nel primo tempo, due dei quali clamorosi: sullo 0-0 ha respinto un tiro potente di Rodri con una reattività incredibile e, dopo il vantaggio di Vinicius, ha salvato sulla conclusione ravvicinata di Haaland. Solo sul gol dell’1-1 del norvegese non ha potuto nulla; poi, a fine primo tempo, ha comunicato ai medici il problema ed è stato sostituito da Lunin.

Secondo Arbeloa, Courtois voleva continuare per l’importanza della partita: "Aveva qualche dolore, voleva giocare, ma non era necessario correre rischi. Tra quattro giorni c’è un’altra finale, il derby". Ora toccherà a Andriy Lunin difendere la porta, e l’ucraino ha già dimostrato contro il City di essere all’altezza: tre parate decisive su azioni pericolose. Arbeloa non ha dubbi: "È una fortuna avere un portiere come Lunin, ha fatto benissimo, è stato un vero sicuro".