Il Real punta Richarlison, ma il giocatore frena: "Ora voglio solo vincere la Copa América"

Il Real Madrid di mister Ancelotti punta Richarlison per rinforzare l'attacco, ma il brasiliano al momento non pensa al futuro. "Riesco a concentrami totalmente sul presente e vivo l'oggi, non il domani. Penso solo alla Copa América e voglio vincere questo titolo. È il mio secondo torneo con la Nazionale brasiliana, ci tengo molto", le dichiarazioni della stella classe 1997 dal ritiro della Seleçao riportate da Marca.