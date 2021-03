Il Real vola con Benzema, Zidane: "Non capisco come la Francia possa non convocarlo"

La vittoria del Real Madrid in casa del Celta Vigo porta le merengues a -3 dall’Atletico capolista, che domani però affronterà l’Alaves. Un successo firmato soprattutto da Karim Benzema, autore di una doppietta e di un assist. E anche del francese ha parlato Zinedine Zidane nel post partita: “Si parla molto di noi, ma siamo vivi e questo è l’importante. Nazionali? Per un allenatore il fatto che i giocatori ci vadano e non riposino non è il massimo. Per quanto riguarda Benzema, non capisco come uno come lui non sia convocato dalla Francia. Per me, tanto meglio. Chiudere le partite? È difficile pensare che possiamo segnare ogni volta 4,5 o 6 gol”.