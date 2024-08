Ufficiale Il Reims cede Koudou al Pau: il difensore ha scelto di ripartire dalla Ligue 2

Therence Koudou ha dato l'addio al Reims per ripartire dalla Ligue 2. Dopo essere stato ceduto in prestito nella prima parte della stagione, il trasferimento del difensore al Pau è diventato definitivo. Di seguito il comunicato integrale:

"Arrivato in Champagne nell'estate del 2019, Thérence Koudou ha firmato definitivamente con il Pau FC in Ligue 2 BKT, dopo essere stato ceduto in prestito al club nella prima parte della scorsa stagione. Soprannominato 'TK' dai suoi compagni di squadra, Thérence si è unito al Rouge et Blanc nell'U16 prima di unirsi alla squadra Pro 2. Membro forte del gruppo di Franck Chalençon, ha firmato il suo primo contratto da professionista a soli 18 anni. Prestato al Pau FC durante l'ultima finestra di mercato estiva, il terzino destro si è rapidamente affermato come titolare indiscutibile, dopo sei mesi molto convincenti. Le sue prestazioni gli hanno permesso di rientrare nel gruppo professionistico del Reims lo scorso gennaio. In totale, Thérence avrà giocato nove partite in Ligue 1 con il Rouge et Blanc, di cui tre da titolare. Grazie Thérence, tutto il Club ti augura grandi successi per il resto della tua carriera".