Il Rennes per Camavinga chiede 100 milioni. PSG si ferma a 60, Bayern e Real fuori dai giochi

Nonostante una stagione non all'altezza delle aspettative, Eduardo Camavinga sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il diciottenne centrocampista del Rennes non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 e così il club bretone potrebbe essere costretto a cederlo al miglior offerente. Non però per una cifra qualunque: secondo RMCSport, il presidente Holveck avrebbe sparato alto, chiedendo ben 100 milioni per uno dei talenti migliori del calcio europeo. Il PSG, al momento, sembra essere favorito, ma non si muove dall'offerta di 60 milioni presentata qualche giorno fa. Real Madrid e Bayern Monaco, invece, si sono ritirate dalla corsa, giudicando troppo alta la somma da investire.