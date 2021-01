Il rinnovo di Messi, Xavi e i rinforzi. Ma il futuro del Barça dipenderà dalle elezioni del 24

Il prossimo 24 gennaio a Barcellona si giocherà la partita più importante degli ultimi anni. Sarà il giorno delle elezioni, fondamentali per definire il futuro in primis di Lionel Messi. Ed è proprio sulla riconferma di uno dei calciatori più forti della storia che dovrà basarsi qualsiasi progetto futuro dei blaugrana, determinati a tornare protagonisti sulla scena calcistica dopo gli ultimi mesi a dir poco movimentati. Prima, ovviamente, si dovranno definire queste due spinose questioni: ricominciare a giugno senza il fenomeno che ha trascinato la squadra negli ultimi tre lustri potrebbe essere complicato.

I nomi per tornare competitivi sono tanti. Si comincia dall'allenatore, perché il futuro di Ronald Koeman sarà necessariamente legato ai risultati che i catalani conquisteranno da qui a fine maggio. Rambo potrebbe essere riconfermato solo in caso di vittoria convincente del campionato o di un trionfo (mai così inatteso) in Champions League. Altrimenti, è già spianata la strada per il ritorno di Xavi, da molti designato come erede naturale di Guardiola, una sorta di secondo (o terzo, considerando che Cruijff è stato il primo) Profeta in grado di restituire ai tifosi lo spettacolo perduto. Difficile che qualcosa possa cambiare già in questa sessione di mercato: Koeman sogna i connazionali Depay e Wijnaldum, che però resteranno rispettivamente a Lione e Liverpool, così come Eric Garcia si muoverà da Manchester solo al termine della stagione. Con queste premesse, arrivare a giugno sarà una vera e propria impresa.