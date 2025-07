Ufficiale Il ritiro può aspettare ancora: Szczesny rinnova con il Barcellona

Il Barcelona e Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, che lo legherà al club catalano fino al 30 giugno 2027.

Il prolungamento arriva al termine di una stagione straordinaria per l’estremo difensore polacco, protagonista inatteso dopo il grave infortunio di Marc-André ter Stegen. Con il titolare fuori a lungo, il Barça aveva bisogno di un portiere esperto e ha puntato su Szczęsny, che era appena andato in pensione. Il polacco ha accettato la sfida e ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama europeo.

Numeri che parlano chiaro

Nella stagione 2024/25 Szczęsny ha collezionato 30 presenze con la maglia blaugrana, mantenendo la porta inviolata in 14 occasioni e senza mai subire sconfitte in Liga. La sua esperienza e maturità sono state fondamentali per l’allenatore Hansi Flick, alle prese con una rosa giovane e con poca esperienza internazionale.

Una carriera di altissimo livello

L’avventura con il Barça rappresenta l’ennesimo capitolo di una carriera prestigiosa. Szczęsny aveva annunciato il ritiro nell’agosto 2024, ma ha risposto alla chiamata del club catalano tornando in campo. Cresciuto a Varsavia, ha lasciato la Polonia a 16 anni e ha vestito le maglie di Arsenal, Roma e Juventus, accumulando un bagaglio di esperienza nei principali campionati europei.

Un altro trofeo per la bacheca

Con il triplete nazionale conquistato dal Barcellona nella stagione 2024/25, Szczęsny ha portato a 14 il numero di trofei vinti in carriera. Ha superato le 500 presenze complessive, di cui 83 in Champions League – le ultime 8 disputate proprio con il Barça. Ora che ha esteso il contratto fino al 2027, non è detto che quella passata sia stata la sua ultima stagione da protagonista in Europa.