Il Saint-Étienne saluta Green: il portiere si trasferisce in Inghilterra al Burnley

Il Saint-Etienne, club che la prossima stagione militerà in Ligue 1, ha ceduto il portiere Etienne Green al Burnley, che invece disputerà la Championship. Di seguito il comunicato integrale del club inglese:

"Il portiere arriva al Turf Moor e diventa il sesto acquisto estivo. Il Burnley Football Club è lieto di confermare l'arrivo del portiere Etienne Green con un contratto triennale per una cifra che non è stata resa nota. Il 24enne si unisce ai Clarets dal Saint-Etienne, squadra della Ligue 1, e arricchisce il reparto dei portieri in vista della prossima stagione 2024/25. L'ex nazionale inglese Under 21 è nato a Colchester da padre inglese e madre francese, prima che il portiere si trasferisse in Francia all'età di quattro anni. Green ha iniziato la sua carriera calcistica giovanile con l'ES Veauche nel 2006, prima di unirsi all'accademia del St Etienne tre anni dopo. Dopo aver scalato le classifiche del club francese e aver giocato nella squadra B, il portiere ha firmato il suo primo contratto da professionista nell'estate del 2020. Green, che vanta due presenze con la nazionale inglese Under-21, ha esordito da professionista l'anno successivo in una vittoria contro il Nimes, dove il giovane ha mantenuto la porta inviolata e ha parato un rigore. Dopo oltre 35 presenze nella massima serie francese negli ultimi quattro anni, Green diventa il sesto acquisto del Burnley nella sessione estiva di calciomercato".

We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Etienne Green on a three-year deal for an undisclosed fee 🤝

The 24-year-old joins the Clarets from Ligue 1 side Saint-Etienne and joins up with Scott Parker's squad ahead of the upcoming campaign.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 7, 2024