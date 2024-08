Ufficiale Il Salisburgo ha un nuovo numero 10: dal Liverpool arriva il talento Bobby Clark

vedi letture

Dopo tre anni trascorsi nel settore giovanile del Liverpool, Bobby Clark sceglie di cambiare vita. Il centrocampista inglese, classe 2005, continua il suo percorso di crescita in uno dei club migliori per un ragazzo di talento, il Salisburgo. Gli austriaci hanno annunciato di aver ingaggiato il giocatore per una cifra vicina ai 12 milioni. Ha firmato fino al 30 giugno 2029 e indosserà la maglia numero 10.

Clark, che compirà 20 anni a febbraio, è nato a Newcastle ed è rimasto nel settore giovanile dei Magpies fino al 2021, quando è stato acquistato dai Reds per 1,5 milioni. Con il Liverpool ha disputato 6 gare in Premier League, 3 in FA Cup, 3 in Carabao e 2 in Europa League, dove ha anche trovato il primo gol tra i professionisti.