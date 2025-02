Ufficiale Il Santos si regala il 10° acquisto: dal Chelsea torna Deivid Washington in prestito

Deivid Washington torna al Santos. Il giocatore, recentemente incoronato campione del campionato sudamericano Under 20 con la nazionale brasiliana, arriva in prestito dal Chelsea fino al 31 dicembre 2025, con opzione di acquisto.

Il comunicato: "Nato a Itumbiara, Deivid ha 19 anni ed è considerato una delle grandi promesse del vivaio del Santos. L'attaccante, che si è distinto in tutte le categorie, è stato promosso nella squadra professionistica del club nella prima metà del 2023 e ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi. È sceso in campo 16 volte e ha segnato due gol, prestazioni che hanno attirato l'attenzione del calcio europeo, culminando con il trasferimento del gioiello al Chelsea nell'agosto 2023.

Nella squadra inglese, Deivid Washington ha giocato tre partite con la squadra professionistica e altrettante con quella under 21. Il mese scorso ha giocato nel campionato sudamericano Under 20 con la nazionale brasiliana. Ha segnato tre gol in sette partite, l'ultimo dei quali nella vittoria per 3-0 contro il Cile domenica, sfida che ha garantito il titolo al Brasile.

Il giovane attaccante arriva come decimo rinforzo del Santos per la stagione 2025. In precedenza, il erano già stati annunciati i difensori Luisão e Zé Ivaldo, il terzino destro Leo Godoy, i centrocampisti offensivi Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheirser e gli attaccanti Tiquinho Soares, Neymar Jr e Gabriel Veron".