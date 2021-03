Il Siviglia dimentica l'eliminazione in Champions: Betis k.o. nel derby e 4° posto consolidato

Colpo Champions del Siviglia, che dopo l'eliminazione per mano del Borussia Dortmund rilancia la propria candidatura in ottica qualificazione alla prossima edizione della kermesse. Gli andalusi si aggiudicano il derby con il Betis: a decidere è un gol di En-Nesyri, sempre più trascinatore in questa stagione. Con quello di stasera fanno nove reti nel 2021 per il marocchino, che in questo lasso di tempo ha segnato meno soltanto di Messi e Suarez in Liga. La squadra di Lopetegui sale a quota cinquantuno punti e consolida il quarto posto in classifica, a più sei sul quinto con ancora una gara da recuperare.