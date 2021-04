Il Siviglia vuole Milik: pronti 12 milioni, il centravanti polacco può già lasciare il Marsiglia

Trasferitosi nel mese di gennaio all'Olympique Marsiglia in cambio della sua libertà, Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Francia già a fine stagione. E' passato in Ligue 1 solo per non perdere l'Europeo, visto che al Napoli era fuori rosa dopo aver rifiutato il rinnovo, e per l'estate sta avanzando l'ipotesi Siviglia. Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, oggi titola a tutta pagina proprio sul centravanti polacco, la cui valutazione è pari a 12 milioni (all'OM è in prestito con diritto di riscatto, ma con una clausola per liberarsi valida per l'estero). Monchi lo segue da tempo e ci proverà ancora al termine del campionato.