Il sorpasso è servito: il PSG ha bruciato il Barça per Wijnaldum offrendo il doppio dello stipendio

Il sorpasso ormai è servito. Pur essendosi mosso in ritardo, il Paris Saint-Germain è riuscito a convincere Georginio Wijnaldum a rifiutare il Barcellona per trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. Come riporta Sky Sports UK, il PSG avrebbe mandato in fumo i piani blaugrana offrendo all'ex Liverpool più del doppio dello stipendio che gli era stato proposto finora. Nella notte la decisione definitiva di Wijnaldum, che ha già parlato con mister Pochettino ed entro le prossime 24 ore dovrebbe essere annunciato come nuovo rinforzo dei parigini.