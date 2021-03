Il Vitesse vola grazie a Bazoer. Sul 24enne olandese ci sono tre big della Ligue 1

Il rendimento di Riechedly Bazoer con la maglia del Vitesse non sta passando inosservato. Il 24enne centrocampista sta trascinando il club di Arnhem, in una stagione che potrebbe rivelarsi davvero straordinaria: il Vitesse è quarto in Eredivisie e ha conquistato la finale di Coppa d'Olanda anche grazie alle giocate del suo gioiello, che ha messo a referto finora quattro gol e un assist. Bazoer ha il contratto in scadenza nel 2022 e la prossima finestra di mercato potrebbe partire per un prezzo accessibile: l'ex PSV ed Ajax piace molto in Francia, dove Marsiglia, Lione e Lille sono pronte a contenderselo.