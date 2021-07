Il Volendam prepara il contratto a Messi: "Qui ottimo pesce e seguirai la filosofia di Cruyff"

Lionel Messi è da oggi per la prima volta un giocatore svincolato. E c'è chi dall'Olanda ha deciso di proporgli un contratto: è il Volendam, società di seconda divisione che in modo ironico attraverso un post su Twitter posta un contratto tutto pronto per l'argentino, dove manca solo la sua firma. "Ecco alcune ragioni per venire al Volendam: seguire la filosofia di Johann Cruyff; giocare con uno dei maggiori marcatori d'Europa (Robert Muhren, 38 reti la passata stagione); abbiamo un ottimo pesce e la più bella maglia arancione al mondo" si legge nel post, che si chiude con un augurio: "Devi solamente firmare. Speriamo di vederti".

Hi @TeamMessi, some reasons to come to FC Volendam:

🟠 We follow the philosophy of Johan Cruyff.

🟠 You can play with one of Europe's topscorers.

🟠 We have great fish.

🟠 We have the most beautiful orange shirt in the world.

You just have to sign. Hope to see you @ The Dijk. pic.twitter.com/Qnga6hZxpY

— FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) July 1, 2021