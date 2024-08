Ufficiale Il Werder cede una vecchia conoscenza della Serie A: Kownacki al Dusseldorf

vedi letture

Dawid Igor Kownacki cambia squadra e campionato ma non Paese. L'attaccante polacco, ammirato in Italia con la maglia della Sampdoria (35 presenze in Serie A con 6 reti e 3 assist all'attivo), lascia il Werder Brema in prestito e si trasferisce al Fortuna Dusseldorf fino al termine della stagione.

Ventisette anni, Kownacki è cresciuto nel settore giovanile del Lech, squadra con cui ha esordito tra i professionisti prima di volare a Genova sponda blucerchiata. La Samp lo cedette nel 2019 in prestito proprio al Fortuna Dusseldorf, che poi lo acquistò a titolo definitivo un anno dopo, a gennaio del 2020. Un anno fa il passaggio al Werder, adesso la terza tappa nel club di seconda divisione.