In attesa dell'Italia all'Europeo la Svizzera batte gli USA: in rete anche Ricardo Rodriguez

In attesa di affrontare l'Italia nella seconda giornata dell'Europeo, la Svizzera di Vladimir Petkovic batte in amichevole gli Stati Uniti per 2-1. Dopo il vantaggio americano con Lleglet, gli elvetici tornano in partita grazie al rigore trasformato dal terzino del Torino Ricardo Rodriguez (che sbaglierà un altro rigore più tardi), e vincono grazie alla rete siglata nella ripresa da Zuber.