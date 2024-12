Ufficiale Inamoto si ritira a 45 anni. Pioniere giapponese in Europa, finale da Holly&Benji

Junichi Inamoto, leggenda del calcio giapponese, ha annunciato il suo ritiro all'età di 45 anni. Autore di due gol ai Mondiali del 2002 e primo calciatore nipponico a giocare e segnare nella Premier League inglese, è stato uno dei pionieri in Europa. Il suo nome rimarrà legato indissolubilmente alla Coppa del Mondo del 2002, dove segnò contro il Belgio e soprattutto contro la Russia, regalando la prima storica vittoria iridata alla nazionale del Sol Levante.

Formatosi al Gamba Osaka, ha esordito da professionista nel 1997, a 17 anni e sei mesi, stabilendo il record del più giovane a giocare nella J-League; poi si trasferì in prestito all'Arsenal di Arsène Wenger nell'estate del 2001, giocando qualche partita in Champions League e Coppa di Lega. Successivamente passò al Fulham in prestito: il suo gol nel settembre 2002 in casa contro il Tottenham è stato il primo segnato da un giapponese nella massima divisione inglese. Ha giocato anche con West Bromwich, Cardiff, Galatasaray, Eintracht Francoforte e Rennes, prima di tornare in Giappone nel 2010 con il Kawasaki Frontale. La sua ultima squadra è stato il Nankatsu SC, nella quinta divisione. Un club reso famoso dalla popolare serie Captain Tsubasa.