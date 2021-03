Inarrestabile Haaland. Media spaventosa in Champions League: un gol ogni 54 minuti giocati

Erling Braut Haaland rischia di infrangere ogni record e di riscrivere la storia del calcio europeo. A soli 20 anni ha già superato quota 100 gol tra i professionisti ed è già arrivato a 20 reti in Champions League. Un traguardo centrato ieri contro il Siviglia, alla quattordicesima presenza nella massima competizione europea. E la sua media realizzativa è impressionante: il norvegese segna un gol ogni 54 minuti.

Erling Haaland scores a goal once every 53.95 minutes on average in the #UCL pic.twitter.com/7np9gZSEEn

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021