Indagine su Infantino, licenziato il procuratore Keller per aver violato la presunzione d'innocenza

Il Tribunale penale federale svizzero ha deciso di rimuovere dall'incarico di procuratore federale straordinario Stefan Keller, reo di aver violato la presunzione di innocenza e danneggiato la reputazione del Presidente della FIFA, Gianni Infantino. Ricordiamo che Keller era stato scelto come procuratore straordinario per indagare sui presunti rapporti fra il procuratore generale svizzero Michael Lauber e Gianni Infantino. Le accuse avrebbero riguardato il modo in cui fu svolta l'indagine sulla corruzione nella FIFA. La massima istituzione calcistica ha accolto con soddisfazione la decisione del Tribunale con un lungo comunicato. Keller, oltre ad essere stato rimosso dal suo incarico è stato condannato a pagare la somma di 5mila franchi svizzeri al presidente della FIFA, per coprire le spese del procedimento.