Inghilterra, Anderson e il futuro al Nottingham: "In estate l'attenzione sarà sul Mondiale"

Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest e dell'Inghilterra, è stato il prescelto per rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa e ha dichiarato di voler giocare da titolare al Mondiale: "Lo desidero, ho ancora tempo per provarci. Devo mantenere alto il mio livello e fare in modo che accada. Siamo tutti in competizione tra di noi, ma siamo anche ottimi amici. La competizione c'è, ma ci divertiamo tutti molto".

Com'è la sua intesa con Rice?

"È davvero ottima. Da quando sono arrivato, mi ha aiutato a sentirmi a mio agio e mi ha aiutato a imparare sul campo. Il rapporto in campo è davvero buono. Sia in campo che fuori, osservando il suo modo di giocare, cerco di imparare da lui".

Il suo futuro al Nottingham Forest la distrae dalla competizione iridata?

"Quest'estate ci sono i Mondiali, quindi la mia attenzione è rivolta a quello. Giocare per l'Inghilterra, indossare la maglia, è l'unica cosa a cui penso in questo momento. Lotto per non retrocedere, ma tutte le partite sono uguali, scendo in campo e do il massimo per la maglia che indosso, è tutto ciò che faccio".