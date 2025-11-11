Manchester United, Elliot Anderson resta nel mirino. Il Forest: "Servono 130 milioni di euro"
Il Manchester United è stato accostato a Elliot Anderson fin dalla finestra di mercato estiva, e la sua eccezionale prestazione contro i suoi potenziali acquirenti all'inizio di questo mese non ha fatto altro che intensificare le speculazioni. Sky Sports Germany ha riferito che i Red Devils stanno mantenendo vivo il loro interesse per il centrocampista dinamico.
Il Forest è informato, riporta la tv satellitare. Viene ancora richiesta una cifra nell'intorno dei 100-120 milioni di sterline, tuttavia, prezzo che appare essere non solo fuori mercato per qualsiasi club non inglese, ma anche provocatorio nei confronti dei Red Devils stessi.
Anderson è nella rosa dell'Inghilterra per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Serbia e Albania: questi i convocati di Tuchel.
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)
